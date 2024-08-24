Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri’den Yozgat’a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, Yozgat-Boğazlıyan ilçesinde yapılan yol kontrolünde şüpheli bir araçta bulunan Y.D. ve C.Ö. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 12,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar Y.D. ve C.Ö. hakkında adli işlemler devam etmektedir.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceğini, toplumun bu zararlı maddelerin etkilerinden korunması için var gücüyle çalışmalara devam edeceğini açıkladı.