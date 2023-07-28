İlçe genelinde biçerdöverlerin hasada başlaması nedeniyle dane kaybını en aza indirmek için ekipler sahaya inerek inceleme ve denetleme başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yeni hasat döneminin bereketli olmasını dileyerek, “2023 yılı hububat hasadı başladı. Öncelik arpa ekilen ürünlerden başlamak üzere yulaf ve buğdaylar hasat edilmeye başlanıldı. Teknik ekiplerimiz hasadın başlaması ile birlikte sahada biçerdöver kontrolleri yapıyor. Biçerdöverlere ait tescil belgelerini, yangın tüpü, kullanıcı yeterlilik ehliyeti ve birim metrekareye düşen dane sayısını hesaplıyor. Uygunsuz bir durumda müdahale ediyoruz. Çiftçilerimizin de dane kaybı konusunda dikkatli olmaları, yaşanacak bir problemde ilçe müdürlüğümüz ile iletişime geçmeleri önem arz etmektedir. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz” dedi. Haber Merkezi