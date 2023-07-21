Yozgat’ta devam eden hububat hasadıyla birlikte üreticiler, traktör ve biçerdöver gibi tarımsal araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Bu doğrultuda olası kazaların önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, kara ve köy yollarında denetimlerini artırdı.

Denetimlerde trafik timleri, biçerdöver ve traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Denetimlerde reflektör olmayan araçlara ücretsiz reflektör takan jandarma ekipleri, traktör ve biçerdöver sürücülerinin gece saatlerinde hiçbir şekilde kara yoluna çıkmaması uyarısında bulundu. Jandarma trafik timleri, biçerdöverlerin gündüz yola çıkması halinde ise önlerinde bulunan aparatı sökmeleri gerektiğini belirtti.

Yozgat Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sorumluluk alanlarında bulunan tüm kara yolu üzerinde, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi. İHA