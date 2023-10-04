Coğrafi konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney illerine bağlayan önemli bir kavşak noktasında yer alan Yozgat’ta otobüs kaptanları ve yolculara yönelik güvenli seyahat konulu bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yozgat Otobüs Terminali ve uygulama noktalarında emniyet kemeri denetimi yapan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları noktasında uyarıyor.



Emniyet ekipleri, durdurdukları otobüslerde yolculara emniyet kemeri kullanımının ne kadar hayati bir önem arz ettiğini ve emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde yolcular emniyet kemerlerini taktıktan sonra otobüslerin hareketine izin veriliyor.

"BU DENETİMLERİN OLMASI GAYET OLUMLU"

Emniyet ekiplerinin kendilerini emniyet kemeri takmaları konusunda uyardığını söyleyen yolculardan Hatice Zeynep Esin, “Emniyet kemeri takıp hayata bağlanmamız noktasında emniyet ekipleri bizi uyardı. Kaza gibi ciddi durumlarda güvenliğimiz için de emniyet kemerini takmalıyız. Bu güvenlik önlemleri bence çok güzel. Son dönelerde çok kaza olduğu için böyle denetimlerin olmasında bence iyi. Polis ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.



"YOLCULARIMIZI EMNİYET KEMERİ TAKMALARI KONUSUNDA UYARIYORUZ"

Otobüs şoförü Ekrem Karcı ise emniyet kemeri takmaları noktasında sürekli yolcuları uyardıklarını söyleyerek, “Kendimizde zaten daha hareket etmeden emniyet kemerimizi takıyoruz. Yolcularımızdan da takmayanlar olursa uyarıyoruz. Emniyet ekiplerimizde yolda sık sık kontrol ediyor. Onlar genelde hem bizi hem de kemer takmayan yolcuyu uyarıyor. Çok güzel bir uygulama. Son zamanlarda otobüs kazaları oluyor. O yönden emniyet kemeri hayati önem taşıyor. Mutlaka yolcuların takması gerekiyor. Şoförün de, muavinin de yolcuları uyarması gerekiyor. Biz uyararak yolcularımıza taktırıyoruz” şeklinde konuştu.

"DENETİMLERİMİZ SIKLIKLA SÜRÜYOR"

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Mustafa Malatyalı da, emniyet kemeri denetimlerinin sıklıkla devam ettiğini belirterek, “Son zamanlarda artan otobüs kazaları ile ilgili olarak sürücülerimizi otobüslerin dışına indirerek hava almalarını ve uykularının açılmalarını hedefliyoruz. Yolcularımızı emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyoruz. Takmayan yolcularımızın bizzat kemelerini takmalarını sağlıyoruz. Emniyet kemerinin takılması hayati önem taşıyor. Bu noktada tüm sürücü ve yolcularımızı uyarıyoruz. Sloganımız ise 'kemer tak hayatta kal' Bu almada denetimlerimiz devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.