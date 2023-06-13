Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Başhekim Yardımcısı Mehmet Akif Karaaslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel ve Tıbbi Sekreterler Sorumlusu Furkan Nemli’nin katıldığı denetimde Tıbbi Sekreterlerin hizmet ve çalışma düzeni kontrol edildi.

Yapılan denetimin Hastaların daha hızlı ve sağlıklı hizmet alabilmesi için yapıldığını ifade eden Başhekim Kozan, Hastanın poliklinikte izleyeceği işlemlerde adım adım neler yaşadığını, Hekim Muayene odasındaki bilgilendirme ekranlarını ve Tıbbi Sekreterlerin işe başladıktan sonraki adaptasyonlarını incelediklerini ifade etti.

Başhekim Kozan yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Geçtiğimiz yılsonunda Sağlık Bakanlığı tarafından ilk atamalarıyla göreve başlayan Tıbbi Sekreterlerimiz aldıkları eğitim sonunda görevlerine başlamışlardı. Tıbbi sekreterlerin görev almalarıyla hekimlerimiz üzerindeki iş yükü azaldı ve böylelikle tedavi alan hastalarımızın sayısı da yükseldi. Bu süreç devam ederken bizler de Tıbbi sekreterlerimizin bu çalışma düzeni içerisindeki yerlerinin işleyişini kontrol ettik. Amacımızın sağlık alanında en iyi hizmeti sunmaktır. Yapılan denetimler neticesinde işleyişimizi sürekli kontrol ederek aksayan veya yavaşlatan unsurları yerinde tespit ederek çözümler üretmeye ve daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktayız.”

Başhekim Kozan, yapılan denetim ve değerlendirmenin sık sık tekrarlanacağını ifade etti. Haber Merkezi