Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, asansörlerin yıllık kontrollerine yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Yapılan değişiklikle, denetim sürecinde sadece A tipi muayene kuruluşları değil, uygunluk değerlendirme hizmeti sunan diğer kuruluşlar da görev alabilecek.

Yeni uygulamayla birlikte, denetim alanında görev alabilecek kurum sayısı artırılarak süreç daha kapsamlı hale getirilecek.

Protokol İptallerine 15 Gün Şartı

Düzenleme kapsamında, bir kamu kurumu asansör denetim protokolünü feshetmek isterse, bu talebini gerekçesiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na en az 15 gün öncesinden özel bir form aracılığıyla bildirmek zorunda olacak.

Usulsüz Denetime Ceza Geliyor

Denetim sırasında usulsüzlük tespit edilen A tipi muayene kuruluşlarına idari para cezası uygulanabilecek ya da yetkileri geçici olarak askıya alınabilecek. İhlalin tekrarlanması ya da ciddi boyutlara ulaşması halinde ise bu kuruluşların yetkileri tamamen iptal edilebilecek.

Ayrıca, asansörü monte eden firmalar, yetkili servisler, bina yöneticileri ve belediyeler de denetim ihlalleri nedeniyle para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, bina sorumluları ya da kat maliklerine “mavi etiket” eksiklikleri nedeniyle idari ceza uygulanmayacak. Bu adım, apartman sakinlerinin doğrudan sorumlu tutulmaması açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.