Profesör Dr. Taner Demirer, “Aspartam Kanserojen mi?” sorusuna cevap vererek açıklamalarda bulundu.

Vatandaşın çok merak ettiği konuya değinerek açıklama yapan Profesör Dr. Taner Demirer, “Kanser uzmanı olarak önerim vatandaşlarımızın aspartam gibi suni tatlandırıcılar içeren içecekleri veya aspartam içeren ürünleri kullanırken ihtiyatlı davranmaları ve bu ürünleri mümkün olduğunca az tüketmeleri olacaktır” dedi.

“4 KADEMEDE SINIFLANDIRMAKTADIR”

Profesör Dr. Taner Demirer açıklamasında, “Öksürük şurubundan diş macununa kadar 5000'den fazla ürünün içerisinde yer alan suni tatlandırıcı aspartamı Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün bir kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IACR) kanserojenler (kanser yapan maddeler) listesine aldı. Bilimsel arenada oldukça etkili ve saygın bir kuruluş olan IARC'nin bu kararı tüm dünyada yankı yaptı. Dünya genelinde sık tüketilen bir içecek olan diyet kolanın içerisinde de suni tatlandırıcı olarak aspartamın kullanılıyor olması bu ve benzeri çok sayıda şekersiz ürünleri dünya genelinde kullanan ya da tüketen insanlarda panik ve tedirginlik yarattı. Bu karar kamuoyunu, kanser bilimcilerini ve kanser uzmanlarını meşgul edeceğe benziyor. IARC kanserojenleri etkilerine göre yüksekten düşük riske göre 4 kademede sınıflandırmaktadır. Birinci kademe sigara gibi kesin kanserojen maddeleri, ikinci kademe sıcak içecekler (Sıcak çay, kırtlama çay vb) gibi muhtemel kanserojen etkisi olan ajanları ve 3’üncü kademe ise sınırlı kanserojen etkisi olan maddeleri veya ajanları içermektedir. IARC aspartamı 3’üncü kademede kategorize eder etmez toplanan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (UN) ortak komitesi bir deklarasyon yayınlayarak insanlarda kilogram başına 40 mg/gün geçmemek kaydıyla (yani günde 12 kutu kolayı aşmamak kaydıyla) aspartamın kanserojen riski olmayacağını bildirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Demirer açıklamasına şu şekilde devam etti: “IACR'ında açıklamasında temel aldığı bazı bilimsel çalışmalar artan aspartam tüketimi ile karaciğer kanseri arasında ilişki olduğunu ayrıca aspartamın hayvan deneylerinde de kanserojen etkisi olduğunu teyit eden çalışmaların olduğuna vurgu yapmıştır. İçecek sektörünün özellikle diet Cola ve birçok şekersiz içeceğin dünya genelinde büyük bir ekonomik gücü ve tüm ülkelerde çok önemli bir satış payı olduğu göz önüne alındığında IACR'ın açıklamasının hemen ardından yalapçap toplanan Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ortak komitesinin IACR'ın açıklamasını adeta hafife alan ya da önemsizmiş gibi gösteren deklarasyonu tüm ülkelerde kuşku ile karşılanmış ve insanlarda rahatsızlık yaratmıştır. Benim bir kanser uzmanı olarak önerim vatandaşlarımızın aspartam gibi suni tatlandırıcılar içeren içecekleri veya aspartam içeren ürünleri kullanırken ihtiyatlı davranmaları ve bu ürünleri mümkün olduğunca az tüketmeleri olacaktır.” Melike Aslı Arslan