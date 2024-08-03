İsrail'in Filistin’de devam eden saldırıları ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Mehmet Demirel, “İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de başlattığı işgal maalesef ki tüm acımasızlığı ile devam etmektedir. Yakın tarihin en acımasız ve en vahşi işgali; bugüne kadar on binlerce mazlumun canını almıştır. Siyonist rejim kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca bir şekilde katliamlar yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Hastaneleri, camileri, kiliseleri, okulları ve mülteci kamplarını dahi hedef alan terör devleti; tüm dünyanın gözü önünde bütün savaş suçlarını işlemiştir. İsrail hapishanelerinde Filistinli mazlumlara uygulanan işkence ve tecavüzler ise artık uygulanan zulmün ne denli korkunç olduğunu gözler önüne sermektedir. Evet! Gazze'de bir soykırım vardır ve bu soykırım tüm dünya devletlerinin gözü önünde yapılmaktadır. Srebrenitsa'da, Karabağ'da, Yemen'de ve nice İslam ülkesinde yaşananlar bugün Gazze'de tekrar etmektedir. İnsanlığın, vicdanın ve uluslararası hukuk ilkelerinin yok sayılarak işlendiği bu katliamlar, şimdiden tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. İsrail barışı, huzuru ve uluslararası hukuku hedef alarak tüm dünyayı büyük bir kaosa çekmektedir” dedi.

“BATI'NIN İKİYÜZLÜ TUTUMUNA ŞAHİT OLDUK”

Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) bugün tanımadıklarını belirten Demirel, “Bütün bunlar yaşanırken bizler Batı'nın ikiyüzlü tutumuna bir kez daha şahit olduk. Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünyayı ayağa kaldıran ABD ve Batı; aylardır uygulanan soykırımı açıkça desteklediğini her fırsatta dile getirmiştir. Sözde demokrasinin ve medeniyetin beşiği olanlar; uygulanan kan dondurucu vahşete alkış tutmaktadır. Bizler ne Anglosaksonları ne de ABD'yi bugün tanımadık. Soykırımla, işkencelerle ve katliamlarla maruf olanların İsrail'i desteklemesi bizleri şaşırtmamıştır. Tarihleri kötülükle yazılanların, bugün Netanyahu'ya alkış tutması sadece ve sadece Batı'nın gerçek yüzünü göstermiştir. Geçmişinde Leopold, Hitler, Mussolini ve daha nice caniler bulunduranlar tabii ki de Netanyahu'yu alkışlayacak, zulme destek verecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın bile savaş suçu işlendiğine hükmettiği bir dönemde soykırımı açıktan desteklemek İsrail'i daha da cesaretlendirmiştir. Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde bir kahraman gibi karşılanması ise işgale verilen desteği bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir” diye konuştu.

“İSRAİL'LE TİCARET, FİLİSTİN'E İHANET”

“İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet” diyen Demirel, “Batı'nın bu ikiyüzlü politikası geçmişten beri aşina olduğumuz bir durumdur. Fakat İslam ülkelerinin aylardır kınamaların ötesinde bir adım atmaması, yaşananları sadece izlemesi ve hatta kimisinin ticarete devam etmesi Müslümanların vicdanını yaralamıştır. Ülkemiz de başta olmak üzere ticarete devam eden bazı İslam ülkeleri; İsrail'in işlediği tüm suçlara ortak olmuştur. Silah sanayisinde kullanılan malzemeleri bile gönderen iktidar, tüm uyarılara rağmen aylarca ticarete devam etmiştir. ‘İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet.’ diyerek bu duruma tepki gösterenlerin darp edilerek gözaltına alındığına dahi şahit olduk” ifadelerini kullandı.