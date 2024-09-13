Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Belediye Başkanı Osman Gözan, İlköğretim Haftası Kutlama programı kapsamında Şehit Metin Arslan Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakım Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş'tan okulun durumu hakkında bilgi alıp yıl içerisinde yapılması gereken iş ve işlemler hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerle istişarede bulundu.

Kaymakam Demir ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelerek onlara nasihatler de bulunup yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerini iletti.