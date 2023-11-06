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Demir Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen bir hava savunma sistemi olarak kullanılıyor. Bu sistem, atılan füzeleri tanımlayarak hedefe kilitleniyor ve havadayken imha etmeye yönelik tasarlanmıştır. İsrail, direniş gruplarının attığı kısa menzilli roketler ve 155 mm topçu mermilerine karşı savunma sağlamak amacıyla Demir Kubbe'yi geliştirmiştir. Sistem, tespit ve izleme radarı, savaş yönetimi ve silah kontrolü birimi ile füze atış birimini içerir. Demir Kubbe, olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışabilir ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilir.

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIR?

Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmek şeklindedir. Sistemin, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurduğu söylenir.

DEMİR KUBBE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlandı. Üreticisine göre, Demir Kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışır ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verir.

Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni vardır. Onlar da şu şekildedir; Tespit ve İzleme Radarı, Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC), Füze Atış Birimi.

Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi.

Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi.

Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır.