25 üyenin oy kullandığı seçimde Mikail Demir 21, Muktat Erdem 17 oy alırken, Mustafa Emin Baran ise 7 oyda kaldı.

Göreve seçildiği günden itibaren İl Özel İdare kaynaklarının Boğazlıyan ve köylerine aktarılmasında lokomotif rol üstlenen, köylere ayrılan ödeneğin yanında Ankara’da yapmış olduğu girişimlerle aktarılan kaynaklarla köyleri hizmetle buluşturan AK Parti Boğazlıyan İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir’in gayretleri muhtarlar nezdinde karşılıksız bırakılmadı.

Dün İlçe Kaymakamı Recep Aydın Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ve köy muhtarları ve üyelerin katıldığı toplantıda Birlik Encümen Üyeliği seçimi yapıldı.

25 üyenin oy kullandığı ve her üyenin 2 ismi oyladığı seçimde Mikail Demir 21, Muktat Erdem 17 oy alırken, Mustafa Emin Baran ise 7’de kaldı.

HEP KAZANDI, HEP KAZANDIRDI

Yozgat İl Özel İdaresi’nde aktif rol üstlenen ve kişisel gayretleri ile Boğazlıyan köylerinin daha fazla hizmetle buluşması için gayret sarfeden Demir’in bu çabaları muhtarlar nezdinde de karşılık buldu.

Göreve seçildiği günden itibaren muhtarlarla sürekli görüşen, kendisine ulaşan talepleri hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mikail Demir, 2022 yılında İl Özel İdaresi’nden ayrılan 1 milyon 071 bin liralık ödeneğin yanında; Ankara’da yapmış olduğu girişimler sonrasında köylere ilaveten aldığı 5 milyon 500 bin liralık hibe ile gönüllerde taht kurmuştu.

NE SÖZ VERDİYSEK HEPSİNİ YAPTIK

Bugüne kadar hiçbir muhtarın talebini geri çevirmediğini, köylerin hizmetle buluşması noktasında gayret sarfettiğini ifade eden AK Parti Boğazlıyan İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir, 2022 yılında İl Özel İdaresi bütçesinin yanında, hibe olarak alınan 5 milyon 500 bin lira ile köylerde parke başta olmak üzere, kanalizasyon, yol, su gibi çalışmaların yapıldığını söyledi.

Hizmet noktasında yapmış olduğu taleplerin Ankara’da karşılıksız kalmadığını dile getiren Demir, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi başta olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi’ye ve Yozgat Milletvekilimiz sayın Av. Yusuf Başer’e teşekkür ediyor, kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yeni dönemde de köylerin gelişip büyümesi, daha modern hale gelmesi noktasında emek ve gayretlerini esirgemeyeceğini kaydeden Demir, “Öncelikle bizleri yeniden Birlik Encümenliği görevine seçen muhtarlarımıza teşekkür ediyor, durmak yok hizmete devam” dedi.

Birlik Encümen üyeliği seçiminde; İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir ve MuktatErdem, Muhtar Üyeliğine Başhoroz Köyü Muhtarı Ahmet Şimşek ve Bahariye Köyü Muhtarı Mustafa Şahingöz yeni dönemde 1 yıllığına Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeliğini yapmak üzere seçildi. Haber Merkezi