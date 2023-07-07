Siyah-beyazlı ekibin genç oyuncuları Demir Ege Tıknaz ile Semih Kılıçsoy, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyleyen Demir Ege Tıknaz, Takımda kolej havası var, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Geçen yıl talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ancak şu an kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi, daha çok çalışıp döndüm diyebilirim. Yurt dışına giden arkadaşlarımız burada iyi bir performans sergiledikten sonra gidiyorlar. Biz de onları örnek alıyoruz. Kendi aramızda önce burada başarılı olup sonra hayalimiz olan Avrupa’ya gitmek istediğimizi konuşuyoruz. Her futbolcunun, her gencin hayalidir. Zamanlamanın doğru olması çok önemli diye düşünüyorum" dedi.

Kendini kimseyle kıyaslamadığını vurgulayan Tıknaz, "Bize ne zaman forma şansı gelirse elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben kendimi şu an 6 numara olarak görüyorum. Şenol hocayla konuşmalarımızda oranın uygun olduğu kanaatindeyiz. Sakatlığım yüzünden hiç yaz kampı geçirmedim. Ben ilk defa yaz kampı geçiriyorum. Çok heyecan verici ve tam istediğim bir ortam var. Ben topa sahip olan bir takımda oynamayı seviyorum. İkili mücadeleye girmeyi de seviyorum” diye konuştu.

Semih Kılıçsoy: "Hayalim Beşiktaş’ta kupalar kazanmak"

Antrenmanlara çok iyi başladıklarını ifade eden 19 yaşındaki golcü oyuncu Semih Kılıçsoy ise şunları söyledi:

“Çok iyi başladık, tempolu gidiyoruz. Takımda çok iyi bir hava var, bu havanın devam etmesini diliyorum. Benim en önemli hayalim Beşiktaş’ta kupalar kazanmak, daha sonra da kendimi ve kulübümü yurt dışında temsil etmek. Şenol hoca bize çok yardımcı oluyor. Bizlerle hep konuşuyor. Geçen yıl bana forma şansı da vermişti. Buradan ona teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince çalışıp, çok daha fazla süre almak istiyorum. Tabii Aboubakar’dan, Cenk abiden öğrenebildiklerimi öğrenmek istiyorum. İdmanlarda ve maçlarda onların yaptıklarına çok dikkat ediyorum. Onlardan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Ben de Demir Ege’nin söylediği gibi herkesle forma rekabetine giriyorum. Bu benim üçüncü kampım. Burada olduğum için çok mutluyum, altyapıdayken hep buranın hayalini kuruyordum. Benim de mücadelemin, son vuruşumun, dönüşlerimin ve fiziki kuvvetimin iyi olduğunu düşünüyorum." İHA