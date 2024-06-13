Ünlü tiyatro oyuncusu Demet Ersoy, Bodrum'da bir iş görüşmesi için bulunduğu otelin terasından düşerek hayatını kaybetti.

48 yaşındaki sanatçı, Ankara'da sanat ve kültür camiasında tanınmış bir isimdi. Tiyatro alanında birçok önemli rolde yer almış ve yapımcılık da yapmıştı. Evli ve bir çocuk annesi olan Ersoy'un ölümü, sanat dünyasında derin üzüntü yaratmıştır.

Olay, Bodrum'un Kumbahçe sahilinde bulunan ve tadilat nedeniyle kapalı olan bir otelin terasında meydana geldi.

Henüz netleşmeyen sebeplerle terastan düşen Demet Ersoy'un ölümü, olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. Polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştır.

Demet Ersoy'un ani ölümü, Türk tiyatro ve sinema dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir. Sanatçının sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.