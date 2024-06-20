Sokak hayvanlarının uyutulması konusundaki tartışmalar sürerken, ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Akalın, kuzeninin köpekler tarafından saldırıya uğrayarak ciddi şekilde yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu açıklama, sokak hayvanlarının uyutulması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Türkiye'deki sokak hayvanları ile ilgili devam eden tartışmaların ortasında Demet Akalın, ailesini derinden sarsan bir olayı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. İki çocuk annesi olan kuzeninin sabah yürüyüşü sırasında köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiğini belirten Akalın, “2 evlat annesiz kaldı” sözleriyle yaşanan trajediyi dile getirdi.

YENİ YASA TASARISI GÖRÜŞÜLÜYOR

Türkiye’de sokak köpekleri konusunda hayvan severlerin mücadelesi devam ederken, TBMM’de de konuyla ilgili yeni bir yasa tasarısı görüşülmeye başlandı. Demet Akalın’ın paylaşımı, bu tartışmalara dikkat çekerek kamuoyunun konuyla ilgili duyarlılığını artırdı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Akalın’ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, 400'den fazla yorum alarak geniş bir tepki topladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında ayrıca, köpek saldırısı sonucu yaralanan başka bir çocuğun videosunu da alıntılayarak, sokak hayvanları ile ilgili güvenlik sorunlarına dikkat çekti.