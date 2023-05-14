Başkan Delibaşı mesajında; “Türkiye’de bilimsel eczacılık eğitiminin 14 Mayıs 1839 tarihinde başlamış ve bugün eczacılık günü olarak kutlanıyor” dedi.

Delibaşı yaptığı açıklamada; “Türkiye'de 28 Bin eczacı aktif olarak görev yapmaktadır. 2 Bin 602 eczacı kamuda sağlık hizmetlerinin sunumunda yer alarak vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. Özellikle döner sermaye ücretlerinden, geçici görevlendirmelere kadar kamuda birçok sorunla uğraşmakta olan, ikinci plana itilen eczacılarımızın sorunları çözülmelidir. Gerek eczanesinde hizmet sunan, gerekse kamu hastanelerinde çalışarak hastalara hizmet eden tüm Eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık günlerini kutluyorum” dedi. Alpaslan Demir