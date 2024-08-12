Deli Ozan lakabıyla tanınan şair, Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Edebiyat dünyasında derin izler bırakan Çamlıbel, aynı zamanda siyasetçi ve öğretmendi. Hecenin Beş Şairi'nden biri olarak bilinen şair, özellikle "Han Duvarları" adlı eseriyle büyük ün kazanmıştır. Ayrıca Behçet Kemal Çağlar ile birlikte "Onuncu Yıl Marşı"nın sözlerini yazan Çamlıbel, Türk edebiyatının önemli yapı taşlarından biridir.

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL'İN HAYATI

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. Babası Süleyman Nazif Bey, annesi ise Fatma Ruhiye Hanım'dır. İlk ve ortaöğrenimini Bakırköy Rüştiyesi ile Hadika-i Meşveret İdadisi'nde tamamladı. Çamlıbel, henüz çocuk yaşta şiir yazmaya başladı ve ilk şiiri "Saat" 1914 yılında "Çocuk Dünyası" dergisinde yayımlandı.

Tıp öğrenimine kısa bir süre devam eden Çamlıbel, daha sonra bu alandan ayrılarak gazetecilik mesleğine yöneldi. 1917-1918 yıllarında Ati Gazetesi'nde çalıştı ve 1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gönderildi. Aynı yıl Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı ve burada kaldığı süre boyunca Milli Mücadele'nin etkilerini yakından gözlemledi. Bu dönemde yazdığı "Han Duvarları" adlı uzun şiiri, onun edebi kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

1932 yılına kadar Ankara Erkek Muallim Mektebi ve Ankara Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 1931 yılında evlendiği Azize Hanım ile İsmet ve Yeliz adında iki çocuğu oldu. 1932-1946 yılları arasında İstanbul'da Vefa ve Kabataş liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu dönemde Behçet Kemal Çağlar ile birlikte Onuncu Yıl Marşı'nın sözlerini yazdı.

EDEBİ YAŞAMI

Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, daha sonra hece ölçüsüne ve Türkçenin sadeleşmesine yönelmiştir. Eserlerinde aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık gibi temaları işlemiştir. Şiirlerinde milli edebiyat anlayışını benimseyen Çamlıbel, Beş Hececiler arasında önemli bir yer edinmiştir.

Çamlıbel, "Sanat" şiiriyle memleketçi şiirin ilk bilinçli bildirisi kabul edilen eseri kaleme almıştır. Şiirin yanı sıra yurt ve ulus sevgisini işleyen oyunlar da yazmıştır. 1936 yılında yayımlanan "Yıldız Yağmuru" adlı tek romanında ise aşk temasını işlemiştir.

Faruk Nafiz Çamlıbel, 8 Kasım 1973'te hayatını kaybetti. Kabataş Lisesi'nde adına açılan müze, onun edebi mirasını yaşatmaya devam ediyor.