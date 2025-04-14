1959 yılında kurulan ve halkla ilişkiler mesleğinin gelişimini, etik değerler doğrultusunda yürütülmesini hedefleyen TÜHİD, kamu ve özel sektördeki iletişim profesyonellerini bir araya getirerek mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Dernek, aynı zamanda genç iletişimcilerin sektöre hazırlanmasında da etkin bir rol oynuyor.

Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ün TÜHİD üyeliği, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Fakülte yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bu üyelik, hem akademik hem de sektörel iletişim ağlarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz için yeni fırsatlar sunacak bu gelişme dolayısıyla hocamıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜHİD üyeliğiyle birlikte Bozok Üniversitesi’nin iletişim alanındaki sektörel paydaşlarla olan bağlarının daha da kuvvetlenmesi ve öğrencilere yönelik yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.