Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, KONTV’de yayınlanan “Hayat Var” programına konuk olarak gelenekselden dijitale dönüşen aile yapısını ve iletişimin önemini anlattı.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, KONTV ekranlarında yayınlanan ve toplumun farklı kesimlerine yönelik konuların ele alındığı “Hayat Var” programına konuk oldu. Programda, geleneksel aile yapısından dijital çağın aile dinamiklerine uzanan geniş bir perspektifte değerlendirmeler yapıldı.

Programın başında üniversite ve fakültenin vizyonu, eğitim yaklaşımı ve yürütülen akademik çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Prof. Dr. Şentürk, ardından aile kavramının toplum içindeki rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı. Aile içi iletişimin yalnızca sözlü ifadelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Şentürk, güven, sevgi, empati ve iyi niyet gibi unsurların da iletişimin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Dijitalleşmenin bireysel yaşamı kolaylaştırmasının yanı sıra sosyal bağları zayıflattığına dikkat çeken Prof. Dr. Şentürk, özellikle aile içi iletişimin bu süreçte olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Çocukların dijital platformlarda aile dışı rol modeller aramasının uzun vadede toplumsal yapıyı değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Programın ardından KONTV yetkilileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Şentürk, öğrenciler için staj imkânları ve kurumlar arası iş birliği olanakları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin, fakülte adına yeni iş birliklerinin önünü açacağı belirtilirken, katkılarından dolayı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’e teşekkür edildi.