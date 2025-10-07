İki ay önce eşini öldürerek ormanlık alana kaçan 38 yaşındaki Mustafa Sağlam’ın cesedi bulundu. Sağlam’ın cesedinin parçalanmış halde olması, bölgede yaşayan vahşi hayvanların saldırısına uğramış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Eşini Banyoda Bıçaklayarak Öldürmüştü

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Sağlam ile eşi Tuğba Sağlam arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Sağlam, banyoda eşine bıçakla saldırdı.

Saldırı sırasında yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle de ateş eden Sağlam, eşini ağır yaraladıktan sonra elindeki silahla olay yerinden kaçarak ormanlık alana sığındı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Tuğba Sağlam’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma Aylarca Aradı

Olayın ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari zanlıyı yakalamak için geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Çalışmalara Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri de dahil edildi.

Bölgede dronlar ve iz takip köpekleriyle yapılan aramalarda uzun süre herhangi bir iz bulunamadı.

Ormanda Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

Aradan iki ay geçmesinin ardından, aynı bölgedeki Karatepe Mahallesi ormanlık alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendirilen bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otopside Kimliği Belirlendi

Adli Tıp’ta yapılan otopsi sonucunda cesedin, iki aydır aranan Mustafa Sağlam’a ait olduğu tespit edildi. Sağlam’ın olay sonrası intihar ettiği, daha sonra cesedinin ormanlık alandaki vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Güvenlik güçleri, Sağlam’ın ölümüne ilişkin kesin bulguların otopsi raporunun tamamlanmasının ardından netleşeceğini bildirdi.

Olay, 9 Ağustos 2025 tarihinde Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi.