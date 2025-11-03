İlk incelemelerde kemiklerin bir insana ait olduğu kesinleşirken, olay yerinde bulunan akıllı saatin ise Mısırlı bir üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar, öğrencinin 2023 yılından bu yana kayıp olduğunu ortaya koydu. Öte yandan jandarma, 617 hektarlık alanın küle döndüğü Sarıcaeli’deki orman yangınının bu olayla bir bağlantısı olup olmadığını mercek altına aldı.

Orman Ekipleri Korkunç Detayları Buldu

Çanakkale’nin Sarıcaeli Merkez Köyü yakınlarındaki Davulgudere Taşcıbayırı mevkiinde çıkan orman yangınının ardından, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kesim çalışması yaparken patika yolda dağılmış kemik parçalarına rastladı. Ekipler, ilk başta kemiklerin bir hayvana ait olduğunu düşünürken, kısa süre sonra insana ait olduğu belirlenen kafatasını buldu. Ekipler durumu derhal jandarmaya bildirdi.

Cep Telefonu Ve Akıllı Saat İpucu Verdi

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada yarısı yanmış bir cep telefonu, yalnızca metal aksamı kalan bir akıllı saat ve bir anahtar tespit etti.

Kayıp Başvuruları Tarandı

Kemik parçalarının hangi cinsiyete ait olduğu henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri Çanakkale ve ilçelerindeki kayıp başvurularını araştırmaya koyuldu. Yapılan sorgulamada, söz konusu bölgede bugüne kadar herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı belirlendi.

Akıllı Saat Sahibi Tespit Edildi

Olay yerinde bulunan akıllı saatin seri numaraları alınarak şirket incelemesine gönderildi. Günler süren araştırmanın ardından şirket, saatin Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed adlı kişiye satıldığını ve halen kullanımının onun adına kayıtlı olduğunu bildirdi.

Üniversite Öğrencisi Olduğu Belirlendi

Jandarma ekipleri, Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed’in İstanbul Bahçelievler Mahmutbey Caddesi’ndeki evine ulaştı. Evde yaşayan Zeyad B., İstanbul’da bir devlet üniversitesinde eğitim gören Ahmet’in 2023 yılının Eylül ayında evden ayrıldığını ve bir daha haber alınamadığını söyledi.

DNA Eşleşmesi Yapılacak

Mısır’da yaşayan öğrencinin ailesine ulaşan jandarma ekipleri, DNA testi için aileyi Türkiye’ye davet etti. Aile, çocuklarından uzun süredir haber alamadıklarını belirtirken, cesedin gerçek kimliği Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek DNA raporuyla netlik kazanacak.

Yangının Kaynağı Merak Konusu

Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed’in geçmiş cep telefonu baz istasyonu sinyal kayıtları (HTS) da incelemeye alındı. Öte yandan, Sarıcaeli’de 617 hektarlık alanın küle döndüğü orman yangınının, ceset yakımı sırasında başlamış olabileceği ihtimali de gündemde.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

Jandarma, olayın tüm yönlerini araştırıyor. Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed’e ait olması halinde, öğrencinin Çanakkale’de ne işi olduğu ve ölümünün ardındaki sır perdesi aydınlatılmaya çalışılıyor. Yetkililer, yangın ve ceset bulgusu arasındaki olası bağlantıyı çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.