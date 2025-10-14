Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Türkmenistan uyruklu 20 yaşındaki A.T., kira karşılığında kaldığı evde korkunç bir saldırıya uğradı.

Aynı ülke vatandaşı olan 37 yaşındaki Anvar R., genç kadına cinsel istismarda bulunup evinde alıkoydu. Dehşet dolu anların ardından camdan atlayarak canını kurtaran A.T., patronunun yardımıyla polise sığındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Sarıyer Kireçburnu’nda Meydana Geldi

Olay, 28 Ağustos gecesi İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Kireçburnu Mahallesi Ömürtepe Sokak’ta yaşandı. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de yaşayan ve Sarıyer’de bir kebapçıda garson olarak çalışan Türkmenistan uyruklu A.T., ekonomik zorluklar nedeniyle kaldığı evin kirasını ödeyemeyince patronundan yardım istedi. Patronu ise bir tanıdığının uygun bir odası olduğunu belirterek A.T.’yi Anvar R. isimli şahısla tanıştırdı.

Evli Olduğunu Söyleyerek Güven Kazandı

İddiaya göre Anvar R., genç kadının güvenini kazanmak için evli olduğunu ve eşiyle birlikte yaşadığını söyledi. A.T., ayda bin lira kira karşılığında Anvar R.’nin evinde bir odaya taşındı. Ancak kısa süre sonra bu güven ortamı kabusa dönüştü.

Gece Yarısı Dehşeti: Darp Ve Cinsel İstismar

Olay gecesi, alkollü halde eve gelen Anvar R., genç kadına saldırdı. A.T.’yi darp eden zanlı, ardından cinsel istismarda bulundu. Genç kadını ölümle tehdit eden saldırgan, “Bu olayı birine söylersen seni öldürürüm” diyerek onu susturmaya çalıştı.

Kapı Kilitlendi, Anahtar Saklandı

Dehşet dolu anların ardından evden kaçmak isteyen genç kadın, kapının kilitlendiğini ve anahtarın saklandığını fark etti. Evde alıkonulan A.T., çaresizlik içinde cep telefonundan patronuna mesaj göndererek yardım istedi.

Camdan Atlayarak Kurtuldu

Patronuna “Kapı kilitli, camdan atlamayı düşünüyorum” diye mesaj atan genç kadın, kısa süre içinde korkunç evden pencereden atlayarak kaçtı. Sokakta kendisini bekleyen patronu, genç kadını alarak karakola götürdü. A.T., yaşadıklarını polise anlatarak şikâyetçi oldu.

Cani Tutuklandı, Savcılık Dava Açtı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Anvar R.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Yargı Süreci Başlıyor

Tutuklanan Anvar R.’nin önümüzdeki haftalarda hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Genç kadın A.T.’nin ise psikolojik destek aldığı, emniyet birimlerinin de süreci yakından takip ettiği öğrenildi.