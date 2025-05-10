Araç plakalarındaki vida uygulamalarına yönelik getirilen yeni kuralla birlikte, üzerinde vida bulunan plakalı araçların hem muayeneden geçmesine izin verilmeyecek hem de trafikte tespit edilmeleri halinde binlerce lira para cezasıyla karşı karşıya kalacakları açıklandı.

Yozgat'ta da araç sahipleri, söz konusu düzenleme kapsamında plaka kontrolleri konusunda uyarıldı.

ARAÇ MUAYENESİNDE ‘VİDA’ DETAYI ARTIK KUSUR SAYILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortak yürütülen düzenleme kapsamında, TÜVTÜRK muayene istasyonlarında yeni bir uygulama devreye sokuldu. Buna göre; araç plakalarının herhangi bir noktasında vida bulunması "ağır kusur" olarak değerlendirilecek. Bu durumdaki araçlar, muayeneden geçemeyecek ve trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Geçmiş yıllarda yalnızca harf ve rakamların bulunduğu orta bölümde yer alan vida uygulamaları kusur sayılırken, yeni düzenlemeyle birlikte plakanın tüm yüzeyinde yer alan vida, çivi, boya, yansıtıcı veya etiket gibi unsurların tamamı mevzuata aykırı kabul edilecek.

Yetkililer, plaka üzerindeki vida gibi yabancı cisimlerin, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), radar ve plaka tanıma sistemlerinde okuma hatalarına yol açtığını belirterek, bu değişikliğin kamu güvenliği ve trafik denetimlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından zorunlu hale geldiğini vurguladı.

DENETİMLERDE CEZA YAĞACAK

Plakasında vida bulunan araç sahiplerinin sadece muayene sırasında değil, trafik denetimlerinde de cezai yaptırımla karşı karşıya kalacakları ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik kontrolü sırasında üzerinde vida bulunan plakaya sahip araçlar, “Yönetmelikte belirtilen standartlara aykırı plaka takmak” suçundan 3.809 TL idari para cezası ile cezalandırılacak.

Ekipler de kent genelinde denetimlerini sıklaştırırken, sürücülere uyarılarda bulunarak plaka kontrollerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

PLAKA YENİLEME SÜRECİ: ADIM ADIM NE YAPILMALI?

Yeni uygulamadan etkilenen araç sahiplerinin, plaka yenileme işlemi için öncelikle noter aracılığıyla eski plakalarını iptal ettirmeleri gerekiyor.

Noterden alınan belgelerle Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na (TŞOF) bağlı yetkili odalara başvurarak yeni yönetmeliklere uygun plaka bastırmaları şart koşuluyor.

Yetkililer, vatandaşların yoğunluk yaşamamaları adına işlemlerini son güne bırakmamalarını ve plakalarında vida, boya ya da yansıtıcı gibi unsurlar bulunuyorsa vakit kaybetmeden yenileme işlemi gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Uygulamanın başlamasıyla birlikte, plaka standartlarına uygun olmayan tüm araçlar, gerek sabit radar sistemleri gerekse mobil trafik ekipleri tarafından denetime tabi tutulacak. Yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için araç sahiplerinin plaka üzerindeki tüm detayları kontrol etmelerini ve gerekiyorsa bir an önce yenileme işlemlerini başlatmalarını önerdi.