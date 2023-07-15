Yozgat Bozok Üniversitesi’ni de ilgilendiren yönetmeliğe göre, yükseköğretim kurumları, iç kalite güvencesi sistemini Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kullanıcı Kılavuzu ile uyumlu olarak oluşturmak ve yürütmekten sorumlu olacak.

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumları, bu 2 yılın sonunda, 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumları da akreditasyonu izleyen en erken 2'nci yılda ara değerlendirmeye tabi tutulacak. Ara değerlendirme sonucunda yükseköğretim kurumları için verilecek akreditasyon kararında Değerlendirme Programları Kılavuzu dikkate alınacak.

Kurumsal Akreditasyon Programı'na veya Ortak Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı'na ilişkin 5 yıl süreyle tam akreditasyon ve 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon kararları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilecek.

Ortak Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı, kurul ile yurt dışındaki muadili tarafından onaylanan yönerge ve kılavuzlar kapsamında yürütülecek.

Kurumsal Akreditasyon Programı ve Ara Değerlendirme Programı kapsamına alınarak tam veya koşullu akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının mücbir sebeplerle dış değerlendirilmesinin yapılamadığı durumlarda en fazla 1 yıla kadar kurul kararıyla akreditasyonu uzatılabilecek.

Enstitü Değerlendirme Programı'na tam kurumsal akreditasyona sahip yükseköğretim kurumlarının enstitüleri çağrı üzerine başvuruda bulunabilecek. Program kapsamında değerlendirmeye alınacak enstitü sayısı kurulun iş yüküne göre belirlenecek. Değerlendirme sonucunda 3 yıllık "gümüş" ve 6 yıllık "altın" etiketi verilecek. Gümüş ve altın etiketi verilen enstitüler, 3'üncü yılın sonunda enstitü ara değerlendirme programına alınacak. AA/Haber Merkezi