Yozgat Gençlik Merkezi “Değerler Eğitimi” programıyla birlikte gençler, Kuran-ı Kerim eğitimi, ebru sanatı, satranç, akıl ve zeka oyunları gibi birbirinden farklı etkinliklerle hem öğreniyor, hem eğleniyor.

Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, merkezde devam eden faaliyetler hakkında açıklamada bulundu.

Müdür Sapmaz, gençlerin sadece okul eğitimlerinin yanı sıra değerler eğitimi kapsamındaki faaliyetlerden yararlanması adına çalıştıklarını dile getirdi.

Sapmaz açıklamasında, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde sosyal, kültürel eğitsel faaliyetlerin yanı sıra ‘Değerler Eğitimi’ başlığı altında akademik çalışmalar da yaygın eğitim metotlarıyla yapılmaya devam ediyor. Değerler Eğitimi çalışmaları müfredat kapsamında yapılıyor. Gelecek nesilleri bugünden eğitmeyi ve topluma faydalı nesiller olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Değerler atölyesinde gençler manevi değerlerimizi gençlik merkezlerinde yaşayarak, gözleyerek ve hissederek öğrenme imkânı bulacaklar. Değerler atölyesinde, değerler eğitimi, İslam ve ahlak düşüncesi, İslamofobi, Türk-İslam bilginleri, medeniyetimizin mimarları, Anadolu'nun manevi kandilleri başlıkları altında faaliyetler yürütülüyor. Kadim medeniyetimizden günümüze miras olan milli ve manevi değerlerimizin gençlerimiz tarafından yaşayarak, gözleyerek ve hissederek özümsenmesi üzerine atölye çalışmaları yapılmaktadır" şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan