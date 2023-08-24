Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar başkanlığındaki toplantıya, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri, Hastane Yönetimi, Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığı personeli ve hastane müteahhidi katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan RektörProf. Dr. Evren Yaşar, bölge insanına daha kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunulması adına Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde başlattıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren gerek Tıp Fakültesi gerekse Araştırma ve Uygulama Hastanesinin fiziki ve genel durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar açıklamasında; “Öğrenci odaklı Tıp Fakültemizde, akademik faaliyetlere ve sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesine önem vermekteyiz. Mesleki ilke ve değerler ekseninde sürdürülen tıp eğitimimizin kalitesini daha da artırarak yüksek standartlarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir öğretim ortamı ve her açıdan donanımlı hekimler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Araştırma ve Uygulama Hastanemiz özelinde ise önceliklerimizi ve sorunlarını tespit ederek bununla ilgili yapılması gereken çalışmalarımızı başlattık. Bugün de ilgili kurum yetkilileri ile bir toplantı yaparak, halkımızın sağlık alanında beklentilerini karşılayacak ve en üst düzeyde sağlık hizmeti verecek bir hastane oluşturmak adına yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu yönde başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Kısa sürede önemli projeler ve çalışmaları hayata geçirerek kamuoyu ile paylaşacağız. Eksikliklerimizi bir an önce gidererek Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini daha işler hale getireceğiz” dedi. Haber Merkezi