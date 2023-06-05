Ziyarette bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, İzmir Bölge Birliği Başkanı Erdem Hünü, Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Bölge Birliğine bağlı Kooperatif Başkanlarıyla bir araya gelip değerlendirme toplantısı yaptı.

Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Akgül, “Esnaf ve sanatkârımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir'deyiz. İzmir Bölge Birliği Başkanlığımızı ziyaret ederek; Bölge Birliği Başkanı Erdem Hünü, Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Bölge Birliğimize bağlı Kooperatif Başkanlarıyla bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptık. Ayrıca toplantımıza katılan AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'ya da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan