2003 yılında New York'ta dünyaya gelen Derin Talu, eğitim hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirdi. Lise öğreniminin ardından kariyer hedefleri doğrultusunda Los Angeles’a taşınan Talu, özellikle oyunculuk ve modellik alanlarına ilgi duyuyor. İlk podyum deneyimini ise dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu’nun defilesinde yaşadı.

Sosyal medyada aktif olarak yer alan Talu’nun Instagram’da 263 bin, TikTok’ta ise 359 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. İngilizce ve Türkçe'yi karışık şekilde kullandığı özgün konuşma tarzı, özellikle gençler arasında dikkat çekmesini sağladı. Talu’nun paylaştığı videolar, TikTok’ta sıkça viral oluyor.

Son olarak, Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya'nın taklidini yaptığı video ile yeniden gündeme gelen Derin Talu, açıklamalarıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Survivor'a katılmayı düşündüğünü ancak hiç programı izlemediği ve hazırlık yapmadığı için kabul edilmediğini ifade eden Talu, bu anısını "Belki ileride katılırım" sözleriyle paylaştı.

Talu'nun özel hayatına dair fazla bilgi bulunmasa da, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Genç yaşına rağmen sosyal medyada oluşturduğu etki ve tarzıyla, özellikle genç kuşaklar arasında bir figür haline geldi.