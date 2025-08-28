Akçakayalıoğlu, Chicago Üniversitesi'nde Bilişsel Bilimler bölümünde lisans eğitimini sürdürmektedir. Eğitimine 2023 yılında başlamış ve 2027'de mezun olması beklenmektedir.

Özellikle nörofarmakoloji ve davranışsal sinirbilim konularına ilgisi olan Akçakayalıoğlu, üniversite eğitimi döneminde önemli araştırma deneyimleri kazanmıştır.

Akçakayalıoğlu, lise eğitimini Saint Andrew's Okulu'nda 2019-2023 yılları arasında tamamlamıştır.

Profesyonel ve akademik çalışmalarını destekleyen çeşitli sertifikaları bulunuyor.

Bunlar arasında OSHA Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler ve Sosyal ve Davranış Bilimleri IRB İnsan Denekleri Koruma Eğitimi gibi bilimsel araştırma etiği ve güvenliği ile ilgili sertifikalar yer alıyor.

Genç yaşına rağmen hem teorik bilgi birikimi hem de laboratuvar deneyimleriyle oldukça ilgi gören Akçakayalıoğlu, bilimsel araştırmalara olan tutkusuyla gelecekte önemli başarılara imza atması beklenen bir isimdir.