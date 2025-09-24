İzinsiz kazı yapan define avcılarına yönelik uygulanan geniş çaplı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, izinsiz define arayan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında fazla sayıda kazı ve arama malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Eylül tarihleri arasında ilçelerde izinsiz kazı yaptığı öğrenilen define avcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu belirlenen bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi yakalandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonlarda; 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet bilgisayar, 1 adet flash bellek, 1 adet yılan kamera ve çantası, 10 litre benzin, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet GPR radar cihazı, 1 adet su pompası, 1 adet karot makinası, 1 adet çekiç, 2 adet kayış, 1 adet levye, 11 adet karot makinesi uzatma ucu, 2 adet karot makinası delici ucu, 1 adet karot makinası ayağı, 1 adet jeneratör, 2 adet matkap, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti, 60 metre elektrik kablosu, 2 adet manivela ve 6 metre karot makinası baskı hortumu ele geçirildi.