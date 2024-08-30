Deepfake Nedir Deepfake Saldırısı Nedir Ve Nasıl Yapılır

Deepfake, mevcut bir video veya görüntüdeki kişinin yapay sinir ağları kullanılarak başka bir kişinin görüntüsüyle değiştirilmesiyle oluşturulan bir medya türüdür. Bu teknoloji, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) gibi ileri seviye makine öğrenme teknikleriyle mevcut medya ile kaynak medyanın birleştirilmesi sonucu ortaya çıkar. "Deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerinin birleşiminden oluşan "deepfake" terimi, son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir.

Deepfake teknolojisi, çeşitli alanlarda kullanımıyla dikkat çekmektedir. Özellikle ünlülerin sahte pornografik videolarında, intikam pornosunda, siyasi liderlerin konuşmalarında, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kullanımlar, toplumda ve çeşitli sektörlerde ciddi endişelere yol açmış, teknolojinin kötüye kullanımını tespit etmek ve sınırlandırmak amacıyla hem endüstri hem de hükûmetlerden tepkiler gelmiştir.

Örneğin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in deepfake ile oluşturulmuş bir videosu, Amerikalıları seçim müdahalesi ve artan siyasi bölünme konusunda uyarırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un deepfake videoları da benzer şekilde dikkat çekmiştir.

Deepfake teknolojisinin kullanımını kolaylaştıran yazılımlardan biri olan FaceApp, kullanıcıların yüzlerini değiştirmelerine olanak tanıyan çeşitli özellikler sunmaktadır. Bu uygulama ile gülümseme eklenebilir, kişinin yaşı değiştirilebilir veya cinsiyet dönüşümü sağlanabilir. Ancak, bu tür uygulamaların etik sınırları zorladığı ve güvenlik açısından riskler taşıdığı da tartışma konusudur.