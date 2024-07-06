"De Turken komen eraan" ifadesi, "Türkler geliyor" anlamına gelmektedir ve Osmanlı'nın genişlemesi sırasında Hollandalılar arasında kullanılan bir korku ifadesiydi. Bu tarihi söz, bu gece Türk Milli Takımı'nın Hollanda'ya karşı oynayacağı önemli maç öncesinde yeniden gündeme geldi.

Milli Takımımız, bu gece Hollanda'yı yenerek tarih yazmayı hedefliyor. Hollanda'ya karşı kazanılacak olan bu zafer, sadece bir futbol başarısı değil, aynı zamanda tarihi bir anı yeniden canlandırma fırsatı sunuyor. Türk futbolseverler, takımlarının sahada göstereceği performansı heyecanla bekliyor.