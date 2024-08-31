David Datro Fofana, Premier Lig ekibi Chelsea ve Fildişi Sahili milli takımında forvet pozisyonunda oynayan Fildişi Sahilli profesyonel futbolcudur.

Kariyerine Fildişi Sahili'nde Abidjan City'de başlayan Fofana, 2019 yılında kiralık olarak AFAD'a katıldı. Fransız, Belçika ve Norveç kulüplerinin ilgisini çeken oyuncu, 2 Şubat 2021'de Molde ile dört yıllık bir sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine adım attı. Aynı yılın 18 Şubat tarihinde, Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Molde formasıyla sahaya çıkan Fofana, bu maçta takımının üçüncü golünü kaydetti.

Fofana, 28 Aralık 2022'de Chelsea'ye transfer oldu ve 8 Ocak 2023'te FA Kupası'nda Manchester City'ye karşı oynanan maçta Chelsea formasıyla ilk kez sahaya çıktı. 11 Temmuz 2023'te ise Bundesliga ekibi Union Berlin'e sezonluk kiralık olarak gönderildi. Ocak 2024'te Chelsea tarafından geri çağrılan Fofana, iki gün sonra Premier Lig kulübü Burnley'e kiralandı. Burnley formasıyla 3 Şubat 2024'te Fulham'a karşı oynanan ve 2-2 sona eren maçta iki gol atarak takımına katkı sağladı.

Uluslararası kariyerinde ise Fofana, 22 Eylül 2019'da Fildişi Sahili milli takımıyla ilk maçına çıkarken, 22 Mart 2023'te Fildişi Sahili'nin U23 takımının kaptanlığını yaptı.