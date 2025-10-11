Sonbahar mevsimi yaklaştıkça evlerde örümceklerin görünme sıklığı artıyor.

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte barınacak yer arayan bu canlılar, kapı aralıklarından, pencerelerden ve duvar çatlaklarından evlere sızıyor. Kimyasal ilaçlara başvurmadan, evdeki basit malzemelerle örümcekleri uzak tutmak mümkün.

Bu Kokudan Kaçarlar

Örümceklerin oldukça hassas bir koku alma duyusu vardır ve özellikle limon, portakal, greyfurt gibi turunçgil aromalarından hoşlanmazlar.

Bu güçlü kokular, onların yön bulmasını ve barınacak alan seçmesini zorlaştırır. Bu nedenle, evinizde limon kabuğu kullanarak doğal bir örümcek kovucu hazırlayabilirsiniz.

Doğal Çözüm İle Artık Çok Kolay

Uzmanlara göre etkili bir çözüm için şu adımları izlemek yeterli: Birkaç limon kabuğunu kaynar suya ekleyin. İsterseniz içine birkaç damla limon yağı veya portakal esansı ilave edin.

Karışımı bir gece bekletin ve ertesi gün süzüp sprey şişesine aktarın.

Evinizde örümceklerin sık görüldüğü yerlere bu karışımdan püskürtün.

Bu doğal çözüm, hem örümcekleri uzak tutar hem de evinizde ferah bir narenciye kokusu bırakır.