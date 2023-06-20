Bugün Ankara’da başlayacak olan U19 ve U17 kadın milli takım kampları 24 Haziran tarihine kadar devam edecek. Daha önce yapılan kamplarda da yer alan sol oyun kurucu Atiye Gülseven ile sağ oyun kurucu Rümeysa Atik, Ankara’da başlayacak olan Milli Takım kampında Antrenörlerinin gözüne girerek Avrupa şampiyonası öncesinde yapılacak olan son kampın aday kadrosunda da yer almak istiyorlar. Geçtiğimiz sene U17 Kadın Milli Takımı ile Avrupa kupalarında mücadele eden ve başarılı bir grafik çizen Atiye Gülseven, bu sene milli takım kamplarının tamamına katıldığını söyledi. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede de Milli Takım formasını giymek istediğine dikkat çeken Gülseven, ‘’U17 Kadın Milli Takımı ile çıktığım müsabakalarda ülkem için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bir müsabakada da maçın yıldızı seçildim. Bu sene de U19 Kadın Milli Takımımızın formasını giyebilmek için çok çalışıyorum. Umarım Antrenörlerim benim benden memnun kalırlar ve Avrupa kupaları öncesindeki son kampa davet edilirim’’ dedi.

ATİYE GİBİ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK İSTİYORUM

Bu sene Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile gösterdiği performans ile Milli Takım Antrenörlerinin dikkatini çeken sağ oyun kurucu Rümeysa Atik ise, ‘’Bu sene Atiye gibi bütün kamplara katıldım. Kamplarda elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim. İnşallah Atiye gibi milli takım formasını giymek bana da nasip olur. Hedefimiz U19 Hentbol Kadın Milli Takımımız ile Avrupa kupalarında mücadele etmek, o şanlı formayı terletmek’’ diye konuştu.

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ve U17 Kadın Milli Takım Antrenörü Enis Atmaca ise U19 Hentbol Kadın Milli Takım kampına katılan iki oyuncusuna çok güvendiğini söyledi. Uzun zamandır birlikte çalıştığı Atiye Gülseven ve Rümeysa Atik’in gerçekten çok iyi sporcular olduğunu ikisinin de milli takım as kadrolarına seçileceklerine inandığının altını çizen Atmaca, ‘’İki oyuncumda hem Yozgat’ta hem de milli takım kamplarında çok çalıştılar. Bu gün başlayacak olan kampta da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancım tam’’ şeklinde konuştu.

ZEHRA KARADAVUT’TA U17 MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Öte yandan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı alt yapısından yetişen ve uzun süre kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra İstanbul Cent Koleji takımına kiralık olarak gönderilen pivot Zehra Karadavut’ta U17 Kadın Milli Takım kampına davet edildi. Bu sene içerisinde yapılan Avrupa şampiyonasında Milli Takım forması altında mücadele eden ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Karadavut’ta yeniden milli takım formasını giymek istiyor. Haber Merkezi