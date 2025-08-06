Aydın'da darp edilmesinin ardından ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 19 günün ardından hayatını kaybetti.

Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde 18 Temmuz'da çıkan ikili arasındaki tartışmadan sonra ağır yaralanan Poyraz Başnak (21), sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Başnak'ın cenazesi, 8 Ağustos'ta öğle vakti kılınacak namazdan sonra Bayraklı ilçesi Doğançay Mezarlığında defnedilecek.

Gerçekleşen acı olay, Almanya'dan tatil için ailesiyle Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ne gelen Poyraz Başnak ve arkadaşı Onur A. (20) ile S.A.G. (18) ve P.G. (17) arasında 18 Temmuz'da çıkan kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulmuştu.

Başnak ve arkadaşı bölgeden uzaklaşmış fakat S.A.G. ve P.G. belirli bir süre sonra araçla yanına gittikleri Başnak ve Onur A'yı sert bir cisimle darp etmişti.

Ağır yaralanan Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Onur A. ise Didim Devlet Hastanesindeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin 'den sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.G. tutuklanmış, P.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.