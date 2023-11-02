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“Dardanel İsrail malı mı? Dardanel hangi ülkenin?” Bu sorular, vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. İşte detaylar:

Dardanel Şirketi, 1984 yılında Niyazi Önen tarafından kuruldu ve merkezi Çanakkale'de bulunmaktadır. Bu Türk şirketi, Türkiye'nin ilk konserve ton balığı üreticisi olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla Dardanel, Türk malıdır ve Türkiye'nin gurur kaynaklarından biridir.

Dardanel'in ülke kaynağı ve kalitesi, yerli üretim ve Türk girişimciliğinin bir örneği olarak öne çıkmaktadır.