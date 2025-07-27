Bankalardan yapılan son dakika açıklamasında, dar gelirli, emekli ve asgari ücretli vatandaşlara kredi verilmeye başlandığı duyuruldu. Ekonomik zorluklarla boğuşan milyonlarca vatandaş, ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara yöneldi. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi başvurularında artış yaşanıyor

TBB (Türkiye Bankalar Birliği) verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Mart döneminde 6 milyon 594 bin 767 kişi toplamda 607 milyar TL değerinde tüketici ve konut kredisi kullandı. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kullanan kişi sayısı yüzde 3, kredi tutarı ise yüzde 52 arttı. Başvuruların yüzde 70’i ücretli çalışanlardan geldi.

Aylık geliri 25 bin TL’nin altında olan 2 milyon 205 bin kişi, kredi başvurusu yaparak onay aldı. Bu grubun Ocak-Mart dönemindeki toplam kredi kullanımı 171 milyar TL olarak kaydedildi. Bu kategoride yer alan bireylerin büyük çoğunluğunu asgari ücretliler ve emekliler oluşturuyor.

Ortalama aylık geliri 16 bin 881 TL olan emeklilerin kredi talebi bir önceki yıla göre yüzde 26,75 arttı. 56 yaş üstü bireylerde kredi kullanan kişi sayısı geçen yıl 641 bin iken bu yıl 813 bini geçti.

Bankaların sunduğu kredi ürünlerinde aylık faiz oranları bazı durumlarda yüzde 5'in üzerine çıktı. 25 bin TL’lik bir kredi için kamu bankalarında faiz oranı yüzde 4.99, özel bankalarda ise yüzde 5.19 seviyesine ulaştı. Bu durumda aylık taksit tutarı 3 bin 105 TL, yıllık ödeme ise 37 bin 262 TL’ye denk geliyor.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın atacağı olası faiz indirimi adımlarının kredi faizlerine geç yansıdığını, bu nedenle dar gelirlinin borç yükünün kısa vadede hafiflemesinin zor olduğunu belirtiyor.

100 bin TL kredi çeken bir vatandaş, en düşük yüzde 3.29 faiz oranıyla 36 ay vade sonunda toplam 198 bin 334 TL ödeme yapıyor. Ayda ödenen taksit tutarı ise 5 bin 493 TL.

On Dijital Banka tarafından başlatılan kampanyada, 100 bin TL krediye 24 ay vadede yüzde 2.99 faiz oranı uygulanıyor. Aylık taksit 6 bin 483 TL, toplam geri ödeme ise 155 bin 592 TL olarak hesaplandı.

ING, Vakıfbank ve Yapı Kredi gibi bankalar, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası başlattı. 100 bin TL’lik kredi, yüzde 3.33 faiz oranıyla 36 ay vadede aylık 5 bin 532 TL taksit ile toplam 199 bin 656 TL olarak geri ödeniyor.

Öte yandan, bazı bankaların sunduğu 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyaları da yoğun ilgi görüyor.