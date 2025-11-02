Düzenlenen yeni programla birlikte sosyal yardımlar tek çatı altında toplanarak “Aile Destek Programı” adıyla yeniden yapılandırılacak.

Sosyal Yardım Sistemi Yenileniyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan programa göre, sosyal yardım sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. Amaç, yardımların sadece gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması ve desteklerin daha kapsamlı hale getirilmesi olacak.

Yeni düzenlemeyle sosyal yardımın niteliği ve yardım yapılacak kişilerin ihtiyaç durumu ayrıntılı şekilde belirlenecek.

Çalışabilir Durumdakilere İş İmkânı Sağlanacak

2026 programına göre, sosyal yardım alan ancak çalışabilir durumda olan vatandaşlar tespit edilerek uygun işlere yerleştirilecek. Verilen işi geçerli bir neden olmadan reddeden veya işe gitmeyenlerin yardımları kesilecek.

Ayrıca, farklı başlıklar altında verilen yardımlar tek çatı altında toplanacak. Yardım alan aileler düzenli olarak denetlenecek, ihtiyaç durumları yeniden değerlendirilecek.

Yeni sistemle sosyal yardım alan hanelerin gelirine sınır getirilecek. Eve giren gelir belirli bir tutarın altındaysa, bu fark devlet tarafından karşılanacak. Böylece her haneye, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde gelir girmesi sağlanacak.

Yardım Almayan Dar Gelirliler Tespit Edilecek

Sistemde yer almayan, ancak yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için kapsamlı saha çalışmaları yapılacak. Belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) iş birliğiyle dar gelirli vatandaşlar tespit edilecek. Bu kişilere nakdi, gıda ve destek ödemeleri yapılacak.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Yeni dönemde sosyal yardım başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Başvuruların ardından ASDEP personelleri hane ziyaretleri ve incelemeler yaparak yardıma uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirecek.