TOKİ modeline benzer kampanya kapsamında düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme planı geliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerli otomobil TOGG için beklenen kampanyayı duyurdu. Bakanlığın resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte dar gelirli ve en az üç çocuk sahibi ailelere yönelik özel bir otomobil kampanyası başlatıldı. TOKİ modeli örnek alınarak hazırlanan kampanyada, düşük peşinat ve uzun vadeli, düşük faizli kredi ile TOGG sahibi olunabilecek.

Bakanlık açıklamasında, “2025 #AileYılı’nda düşük gelirli, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize TOGG alımında uzun vadeli finansman desteği sağlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kampanya kapsamında kullanılacak TOGG modellerinin Nisan ayı fiyat listesi ise şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Bu fiyatlar üzerinden belirlenecek kampanyada, düşük peşinatla yerli otomobil sahibi olunabilecek. Henüz resmi taksit miktarları açıklanmasa da, aylık ödemelerin 12-15 bin TL aralığında olması bekleniyor.

Detaylı başvuru şartlarının ve kredi koşullarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.