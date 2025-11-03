Kasım ayında da sosyal yardımların devam edeceği bildirilirken, ailelerin hesaplarına önümüzdeki hafta itibarıyla çeşitli tutarlarda ödemelerin aktarılması bekleniyor.

Kasım Ayı Sosyal Yardımları Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamasına göre, kasım ayı içinde 5 farklı destek ödemesi yurt çapındaki hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Bakanlık yetkilileri, sosyal yardım ödemelerinin temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin karşılanması amacıyla kullanılacağını belirtti.

Öte yandan, kasım ve aralık ayı ödemelerinin ardından, ocak ayının başında yürütülecek zam düzenlemeleriyle sosyal yardımlarda %10-15 oranında artış öngörülüyor. Nihai artış oranı ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek. Bu artışların, memur ve emekli maaş kat sayılarıyla uyumlu olarak hesaplanması bekleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Halk Kart uygulaması, dar gelirli hanelere doğrudan maddi destek sağlıyor. Ekim ayında 7 bin 99 kişi, Halk Kart üzerinden yapılan ödemelerden faydalandı.

3 bin 701 kişinin hesabına 750 TL,

3 bin 398 kişinin hesabına 1.250 TL yatırıldı.

Toplamda, Ekim ayı destek ödemeleri kapsamında 7 milyon 23 bin 250 TL hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

Bakanlık ve belediye yetkilileri, Halk Kart uygulamasının temel ihtiyaçların karşılanması, gıda ve alışveriş giderlerinin desteklenmesi açısından dar gelirli haneler için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, kartın kullanıldığı anlaşmalı market ve bakkallarla yerel ekonomiye de destek sağlandığı belirtildi.

Kasım Ayı Ödemeleri ve Ülke Genelindeki Uygulamalar

Kasım ayında da Mersin başta olmak üzere ülke genelindeki farklı belediyelerin sosyal destek programlarının uygulanması ve ödemelerin aktarılması bekleniyor. Yetkililer, dar gelirli hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal yardımların sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıntılı bilgi ve ödeme listelerine, ilgili belediyelerin resmi internet sitelerinden erişilebilecek.

Hedef Kitle: Dar gelirli aileler

Ödeme Tutarları: 750 TL ve 1.250 TL

Ödeme Kanalı: Halk Kart

Ekim Ayı Hak Sahibi Sayısı: 7.099 kişi

Toplam Ödenen Tutar: 7.023.250 TL

Kasım Ayı Ödemeleri: Önümüzdeki hafta başlayacak