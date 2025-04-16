Hem dans kariyeri hem de özel yaşamına dair detaylar sosyal medyada gündem olurken, hakkında ortaya atılan iddialar da dikkat çekti. İşte Ömer Yeşilbaş’ın hayatına ve kariyerine dair bilinenler...

İZMİR’DEN DÜNYA DANS SAHNESİNE

1984 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ömer Yeşilbaş, Ağrı kökenli bir ailenin çocuğudur. Babası inşaat işçisi, annesi ise ev hanımı olan Yeşilbaş, Bayraklı’da bir gecekondu mahallesinde büyüdü. Çocukluk yıllarında maddi zorluklar yaşadığını dile getiren Yeşilbaş, geçimini sağlamak için su, pide ve simit sattığını; hurda topladığını belirtmiştir.

Dansla 21 yaşında İzmir’de tanışan Yeşilbaş, sokak dansına ilgi duyarak bu alanda kendini geliştirmeye başladı. 2007 yılında katıldığı “Benimle Dans Eder Misin?” yarışmasını kazanarak adını duyurdu. Bu başarının ardından İstanbul’a taşınan Yeşilbaş, profesyonel dans kariyerine burada devam etti.

DANS FABRİKA’NIN KURULUŞU VE YÜKSELİŞİ

2010 yılında İstanbul’da Dans Fabrika’yı kuran Ömer Yeşilbaş, daha önce “I Love Dance Studio” adıyla faaliyet gösteren bu oluşumu dönüştürerek Türkiye’nin ilk dans cast ajansını hayata geçirdi. Dans Fabrika, street dance, high heels, hip hop, dancehall, vogue, k-pop, house ve open style gibi birçok farklı dans stilinde eğitimler vermektedir.

Aynı zamanda koreograf olarak da aktif olan Yeşilbaş; Murat Dalkılıç, Murat Boz ve Kenan Doğulu gibi sanatçılarla çeşitli konser ve projelerde çalıştı. 2017 yılında İstanbul Dance Fest kapsamında öğrencileriyle birlikte sahnelediği “Dans Fabrika Dance Show”, en dikkat çeken performanslarından biri olarak öne çıktı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Yeşilbaş, 2015 yılında Polonya’daki Fairplay Dance Camp’te 900 dansçı arasından ikinci seçildi. Ayrıca Rusya’da düzenlenen Worldwide Dance Camp’te dünyanın en iyi 10 dansçısı arasında yer aldı.

TARTIŞMALAR VE AÇIKLAMALAR

Son günlerde sosyal medyada bir dans okuluna yönelik çeşitli iddialar gündeme gelirken, hangi okulun kastedildiği netlik kazanmadı. Bu gelişmelerin ardından Ömer Yeşilbaş da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamasında olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Yeşilbaş, konuyla ilgili hukuki süreç başlattıklarını ve iddiaların takipçisi olacaklarını belirtti.

Yeşilbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır dans adına mücadele veriyorum. Bu süreçte yaşananların hem şahsımı hem de emekle kurduğum yapıyı hedef almasına asla izin vermem. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar yerine hukuki yollarla hakkımı aramaya kararlıyım.”

DANS FABRİKA KİME AİT?

Kamuoyunda sıkça sorulan “Dans Fabrika kimin?” sorusunun yanıtı da net: Kuruluşundan bu yana Dans Fabrika, Ömer Yeşilbaş’a aittir. Kendisi hem kurucusu hem de eğitmeni olarak aktif şekilde görev almaktadır.