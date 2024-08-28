Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve milli futbolcu Doğan Alemdar, Bodrum’da birlikte görüntülendi. İkili, Cennet Koyu'nda plajda samimi anlar yaşarken objektiflere takıldı. Bu görüntüler, ikili hakkında daha önce çıkan aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.

Danla Bilic, son dönemde Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'ta kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki milli kaleci Doğan Alemdar ile anılıyor. Çift, geçtiğimiz aylarda yurtdışında birlikte görüntülenmiş ancak ilişki iddiaları hakkında sessiz kalmayı tercih etmişlerdi.

Magazin dünyasında daha önce de adları birlikte anılan çift, bu kez Bodrum tatilinde yakalandı. Sosyal medya ve magazin camiasının yakından takip ettiği bu gelişme, aşk söylentilerini yeniden gündeme taşıdı.

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Kayseri doğumlu olan Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002 doğumlu ve 21 yaşında bir Türk milli kalecidir. Şu anda Ligue 1 ekibi Stade Rennais'den kiralık olarak Ligue 2 takımlarından Troyes'ta forma giymektedir.

Çiftin Bodrum'daki bu tatil görüntüleri, hayranları ve medya tarafından yakından izlenirken, ikilinin ilişkisi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.