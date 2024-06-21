Son zamanlarda birçok kişi, Sözcü TV'nin sunucusu Damla Doğan Tuncel'in kim olduğunu merak ediyor.

Damla Doğan Tuncel, gazeteci, sunucu, moderatör ve editördür. Robert Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Gazetecilik kariyerine Hürriyet gazetesinde staj yaparak başlamış, daha sonra TRT Türk kanalında editörlük görevinde bulunmuştur.

Doğum tarihi 1988 olan Damla Doğan Tuncel, şu anda 36 yaşındadır. CNN Türk'te editör ve sunucu olarak çalıştıktan sonra Halk TV'de hafta sonu ve ana haber bülteni sunmuş, şu anda ise Sözcü TV'de haber bülteni sunuculuğuna devam etmektedir.

Damla Doğan Tuncel, 2021 yılında Deniz Tuncel ile evlenmiş ve bir çocukları bulunmaktadır.