Damla Altun, 25 Kasım 1992 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi.
Yaşamına İstanbul’da devam eden Altun, Türkiye’nin önde gelen sosyal medya içerik üretiyor.
Eğitimini Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü’nde tamamladı.
Kariyerine YouTube’da güzellik, makyaj, moda ve yaşam tarzı içerikleriyle başlayan Altun, kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaşarak fenomen haline gelmiştir.
Ne zaman Evlenmişti?
Damla Altun, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Uğur Şengül ile 3 Temmuz 2024’te İtalya’nın Como şehrinde dünyaevine girdi.
Damla Altun Hamile mi?
Sosyal medyanın fenomen çiftlerinden Damla Altun ile Uğur Şengül, Instagram'dan yaptıkları sürpriz paylaşımla bebek beklediklerini açıkladı.
Anne adayı Altun, yayımladığı mesajında 14 haftalık hamile olduğunu belirtti.