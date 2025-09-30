Aslında damacanaların 19 litre olmasının kaynağı, ABD'de kullanılan 5 galonluk hacim standardına dayanıyor.

1 galon yaklaşık 3,78 litreye denk geliyor, beş galon ise 18,9 litre ediyor. Türkiye dâhil birçok ülkede su damacanaları bu ölçüye uyarlanarak 19 litre şeklinde üretiliyor.

Kolay Taşıma Sebebi

Öte yandan 19 litrelik damacana, yaklaşık 19 kilo ağırlığında.

Bu ağırlık da bir kişinin tek başına zorlanmadan kaldırabileceği üst sınır olarak kabul ediliyor.

Daha büyük olsa taşıması zor olurdu, daha küçük olsaydı da çok sık değiştirmek gerekirdi.

Uyumlu ve Pratik Kullanım

Sebiller, pompalar ve damacana başlıkları hep bu ölçüye göre tasarlandığı için sektör genelinde standart 19 litre haline geldi.

Böylece hem üretici hem de tüketici için uyumlu ve pratik bir kullanım sağlandı.

19 litre su, aynı zamanda ortalama bir ailenin yaklaşık bir haftalık içme suyu ihtiyacını da karşılıyor.

Bu da düzenli sipariş ve tüketim döngüsünü kolaylaştırıyor.