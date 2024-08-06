Daltonlar Çetesi, tarihsel olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin 19. yüzyılın sonlarında faaliyet gösteren ve kanun kaçaklığı ile tanınan bir çetedir.

Missouri doğumlu dört kardeş olan Bob, Grat, Emmett ve Bill Dalton’un önderliğinde, banka ve tren soygunları gibi çeşitli suç faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

1892’de Kansas’ın Coffeyville kentinde gerçekleştirdikleri banka soygunu girişimi başarısız olmuş ve üç çete üyesi ile üç kanun adamı ölmüştür. Emmett Dalton, bu olaydan sonra yakalanmış ve hapse girmiştir.

GÜNÜMÜZDE DALTONLAR ÇETESİ

Günümüzde ise Daltonlar Çetesi, Kütahya merkezli olarak faaliyet gösteren bir organize suç örgütü olarak bilinir.

Çetenin lideri Barış Boyun’dur. 1984 doğumlu Boyun, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yerel bir çete olarak faaliyet göstermekteyken, 2017’de mafya lideri Bilal Yaman’ın tutuklanmasının ardından örgütün başına geçmiştir. Çetenin finansal kaynakları arasında silah kaçakçılığı, illegal bahis ve uyuşturucu ticareti bulunmaktadır.

REDKİT OPERASYONU

Daltonlar Çetesi’ne yönelik ‘Redkit’ adı verilen bir operasyon düzenlenmiştir. 13 Mayıs ve 23 Ekim tarihlerinde Kütahya’daki silahlı yaralama olayları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, çete üyelerinin para karşılığında il dışından Kütahya’ya gelerek tahsilat ve tetikçilik yaptığı belirlenmiştir. Operasyon kapsamında, Kütahya ve İstanbul’da toplamda 13 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 5 milyon lira değerinde gayrimenkul ve araç, 3 tabanca ve 292 bin lira değerinde çek ele geçirilmiştir.

ÇETENİN FAALİYETLERİ VE ÇATIŞMALARI

Daltonlar Çetesi, sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaparak gençleri saflarına katmakta, dört farklı çete ile çatışmakta ve bu çatışmalarda 20 kişinin ölümüne yol açmaktadır. Çetenin ilk bilinen cinayeti 21 Ekim 2021’de gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yıllarında çeşitli cinayet ve saldırılara karışan çete, Sırbistan’daki Skaljari çetesi liderlerinden Jovan Vukotiç’in ve İstanbul’daki Yasin Keskin’in öldürülmesi gibi uluslararası suçlara da imza atmıştır.

ÖNEMLİ OLAYLAR

21 Ekim 2021: Kubilay Küçükaslan’ın öldürülmesi.

16 Nisan 2022: Yüksel Ustahüseyin’in cinayeti.

8 Eylül 2022: Jovan Vukotiç’in öldürülmesi.

22 Eylül 2022: Yasin Keskin’in öldürülmesi.

24 Aralık 2022: Kağıthane’deki saldırıda Kur’an kursu öğretmeni Ramazan Arslan’ın ölümü.

6 Ağustos 2023: Fransa’da Halil Ay ve Gülbey Dilsiz’in ölümleri.

Daltonlar Çetesi, uluslararası çapta faaliyet gösteren ve çeşitli suçlarla adını duyurmuş bir örgüt olarak dikkat çekmektedir.