Belçika'da yeraltı dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Furkan Yavuz'un ölümü, hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir organize suç bağlantılarıyla gündeme gelen Yavuz'un ani ve şüpheli ölümü, pek çok soruyu da beraberinde getirdi.

Furkan Yavuz Neden Öldü?

Belçika'da organize suçlarla bağlantılı olduğu öne sürülen Furkan Yavuz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre, Yavuz'un ismi daha önce kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen grupla anılmıştı. Olay sonrası soruşturma başlatan Belçika polisi, saldırının detaylarını ve olası bağlantılarını araştırmaya devam ediyor.

Gazeteci Hatice Aksu'nun aktardığı bilgilere göre Yavuz, geçtiğimiz aylarda İspanya'nın Torrevieja kentinde öldürülen Caner Koçer ile yakın ilişkiliydi. Bu bağlantının olayla doğrudan bir ilgisinin olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Uluslararası organize suç yapıları üzerine çalışan bazı gazeteciler, saldırının Türk organize suç grupları arasındaki bir hesaplaşmanın parçası olabileceğini öne sürüyor. İddialar, olayın "Casper-Çirkinler" olarak anılan bir grupla bağlantılı olabileceği yönünde. Ancak bu konuda resmi makamlardan doğrulama gelmiş değil.

Yetkililer, Furkan Yavuz'un suç örgütleriyle olası ilişkileri ve uluslararası bağlantılarıyla ilgili daha önce de soruşturma kapsamında izlendiğini belirtiyor.

Furkan Yavuz Kimdir?

Furkan Yavuz, Belçika'da faaliyet gösterdiği öne sürülen organize suç gruplarıyla ilişkilendirilen bir isimdi. Kamuoyunda, "Daltonlar" olarak bilinen çetenin sözde üst düzey üyelerinden biri olarak anılıyordu. Yavuz'un adı, özellikle son yıllarda Avrupa'daki uyuşturucu trafiği, silahlı çete çatışmaları ve kara para aklama gibi çeşitli suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda gündeme geldi.

Gazeteci Hatice Aksu'nun aktardığına göre, Yavuz, 2024 yılında İspanya'nın Torrevieja kentinde öldürülen Caner Koçer ile yakın arkadaşlık kurmuştu. Bu bağlantı, Avrupa'daki Türk kökenli suç yapılanmaları arasındaki ilişkiler açısından dikkat çekici bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

Yavuz'un adı zaman zaman uluslararası organize suç yapılarıyla da anıldı. Güvenlik kaynakları, kendisinin bir süredir hem Belçika hem de Avrupa'daki kolluk kuvvetlerinin takibinde olduğunu ifade ediyor. Ancak bugüne kadar hakkında kamuoyuna yansıyan kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Furkan Yavuz, 2025 yılının Eylül ayında Belçika'da düzenlenen silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin nedeni henüz resmî olarak açıklanmasa da, olayın organize suç grupları arasındaki bir hesaplaşmanın parçası olabileceği iddia ediliyor.