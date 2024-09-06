Bu meyve, ‘süper meyve’ olarak nitelendiriliyor ve yapılan hasat, hem üreticilerin hem de yerel ekonominin yüzünü güldürdü.

Şefaatli ilçesinin Gülistan köyünde çiftçilik yapan Hacı Tufan, geçtiğimiz yıl deneme amaçlı olarak bir dekar alanda aronya meyvesi ekmişti. Kuzey Amerika kökenli olan ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından tescillenen aronya, tıbbi ve besinsel değerleri nedeniyle ‘süper meyve’ olarak tanınıyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteklediği bu deneme çalışması, yerel çiftçilere umut verici sonuçlar sundu.

HASAT ETKİNLİĞİ VE KATILIMCILAR

Aronya hasadına yönelik düzenlenen etkinlik, bölge için önemli bir dönüm noktası oldu. Etkinlikte Şefaatli İlçe Kaymakamı Oğuzhan Yazar, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akşit, teknik personeller ve çiftçiler bir araya geldi. Kaymakam Yazar, etkinlikte yaptığı konuşmada, aronya bitkisinin Şefaatli için umut verici bir ürün olduğunu belirtti ve ilçedeki çiftçilere alternatif ürünlerin ekiminde destek vereceklerini ifade etti. Yazar, “Bu deneme çalışması, ilçemiz için örnek teşkil edecek. Yeni ve alternatif ürünlerin ekim ve üretiminde bulunmak isteyen çiftçilere her türlü desteği sunacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, aronya bitkisinin geçen yıl dikildiğini ve bu yıl ikinci kez hasat yapıldığını açıkladı. Özkaya, aronyanın dikildikten sonra üç yıl içinde verime geçtiğini vurguladı. Hacı Tufan ise, “Bu yıl ikinci hasadımızı yapıyoruz ve gelişim oldukça olumlu. Amacımız, çiftçi şartlarında başarılı sonuçlar elde ederek bu ürünü il genelinde yaygınlaştırmak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

EKONOMİK VE TARIMSAL ETKİLER

Aronya meyvesinin yetiştirilmesi, Yozgat’taki geleneksel hububat ürünlerinin yanı sıra alternatif ürünler arasında önemli bir yer edinmeye başladı. Bu bağlamda, alternatif ürünlere yönelen çiftçilere sağlanan destekler, yerel tarım sektörünün çeşitlenmesini ve ekonomik kalkınmasını destekliyor. Şefaatli ilçesi, bu tür başarılı deneme projeleri ile tarımda yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Sonuç olarak, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde gerçekleştirilen aronya hasadı, hem yerel çiftçiler için bir başarı öyküsü hem de bölgesel tarım politikaları açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Şefaatli’nin ‘süper meyvesi’ olan aronya, gelecekte daha geniş bir alana yayılma potansiyeline sahip ve bu tür projelerin desteklenmesi, tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip.