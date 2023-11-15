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Sivas’ın İmranlı ilçesinde yaşayan arzuhalci ilerleyen teknolojiye rağmen aşık olduğu daktilosundan vazgeçemiyor.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yaşayan Zühtü Baş, bir asırlık dükkanda yaklaşık 25 yıldır Arzuhalcilik mesleğini yapıyor. Mesleğine adeta aşık olan Baş, ilerleyen teknolojiye rağmen daktilo kullanmaya devam ediyor. Vatandaşların resmi dilekçeleri ve evraklarını, aşık olduğu daktilo ile yazan Baş, bilgisayara geçmeyi düşünmüyor.

“SESİ HOŞUMA GİDİYOR”

Zühtü Baş, daktiloya aşık olduğunu ve sesinin hoşuna gittiğini söyleyerek, “İmranlı adliyesinde Cumhuriyet Savcılığında çalıştım. İmranlı mahkemelerinde zabıt katibi olarak çalıştım. Görevimi başarıyla bitirdim. 1996 yılında adliyeden emekli oldum. 2 yıl boş gezdim. Şuanda arzuhalcilik yapıyorum. Burada resmi dairelere yazılan dilekçeleri yazıyorum. Beyanname dolduruyorum. Gelen vatandaşa yol gösteriyorum. Burası asırlık bir dükkan. Önceden burası rahmetlik oldu, Nüfus Müdürlüğü Memuru Mahir Özdağan’a ait. İlk önce o çalıştı. Ondan sonra radyo tamirciliği yapan oldu. Ondan sonra da biz çalışıyoruz. Ben bu daktiloya aşığım. Sesi hoşuma gidiyor. Onun için Osmanlı daktilosunu kullanıyorum. Bu yaştan sonra da bilgisayar bizi aşar. Benim için hiç zor olmuyor. Halan devam ediyorum. Ben bunla ekmek yedim bunla devam ediyorum. Diyelim ki müşteri geldi. Elektrikler gitti. Bekleyelim mi? Daktilo ile hemen yazıyorum. Ayda bir yağlıyorsun. Şeridini değiştiriyorsun” dedi.