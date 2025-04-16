Alım kapsamında 583 işçi, 11 engelli ve 16 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde aday istihdam edilecek.

Başvurular, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Adayların, başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sürecinin ardından, gerekli şartları sağlayan adaylar arasından açık iş sayısının dört katı kadar kişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek ve sözlü mülakata davet edilecek.

Kura çekimi ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, EÜAŞ’ın resmi internet adresi olan www.euas.gov.tr üzerinden duyurulacak. Bu duyurular tebligat yerine geçecek, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

583 DAİMİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

EÜAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 583 daimi işçinin branşlara göre dağılımı şu şekilde olacak:

293 Makine Teknisyeni

224 Elektrik Teknisyeni

52 Elektronik Teknisyeni

11 Kimya Teknisyeni

3 İş Makineleri Operatörü

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ KADRO DAĞILIMI

Engelli adaylar için ayrılan 11 kişilik kontenjan, büro işçisi pozisyonu için olacak. Eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralanan adaylar için ayrılan 16 kişilik kontenjan ise farklı alanlardaki ihtiyaçlara göre belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak,

İlgili ilanlarda belirtilen okul ve bölüm mezunu olmak,

Sağlık durumunun, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmaya uygun olması,

Öncelikli başvurularda, ilgili öncelik belgelerine sahip olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına ilişkin usul ve esaslarda yer alan kriterleri taşımak.

Adaylar, kura çekimine izleyici olarak katılabilecek. Sürece dair tüm gelişmeler EÜAŞ’ın web sitesi üzerinden takip edilebilecek.